Новый порядок внесения изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП: срок оповещения и частичная отмена обязанности внесения изменений

Срок внесения некоторых изменений был продлен до 7 рабочих дней. А также ФНС самостоятельно вносит правки при смене наименования организации-учредителя, реорганизации в форме слияния общества - единственного участника.

Нововведения внесены в ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Начало действия – с 26.04.2021. Об этом напомнила ФНС.

В течение 7 рабочих дней организации и ИП должны сообщить об изменении сведений:

наименования ООО или ФИО ИП;

адреса местонахождения;

кодов ОКВЭД;

лицензий;

организационно-правовой формы для организаций или гражданства для ИП;

других, перечисленных в п. 1 и 2 ст. 5 данного ФЗ.

Также ФНС самостоятельно будет вносить изменения в следующих случаях:

изменение фирменного наименования организации, являющейся участником или учредителем компании, держателем реестра ее акционеров или лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени компании;

реорганизация в форме слияния, присоединения или преобразования компании, являющейся единственным участником или учредителем общества.

Ранее, срок оповещения ФНС об изменениях сведений составлял 3 рабочих дня.