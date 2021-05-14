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Новый порядок внесения изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП: срок оповещения и частичная отмена обязанности внесения изменений

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Срок внесения некоторых изменений был продлен до 7 рабочих дней. А также ФНС самостоятельно вносит правки при смене наименования организации-учредителя, реорганизации в форме слияния общества - единственного участника.

Нововведения внесены в ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Начало действия – с 26.04.2021. Об этом напомнила ФНС.

В течение 7 рабочих дней организации и ИП должны сообщить об изменении сведений:

  • наименования ООО или ФИО ИП;
  • адреса местонахождения;
  • кодов ОКВЭД;
  • лицензий;
  • организационно-правовой формы для организаций или гражданства для ИП;
  • других, перечисленных в п. 1 и 2 ст. 5 данного ФЗ.

Также ФНС самостоятельно будет вносить изменения в следующих случаях:

  • изменение фирменного наименования организации, являющейся участником или учредителем компании, держателем реестра ее акционеров или лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени компании;
  • реорганизация в форме слияния, присоединения или преобразования компании, являющейся единственным участником или учредителем общества.

Ранее, срок оповещения ФНС об изменениях сведений составлял 3 рабочих дня.

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