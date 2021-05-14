Опубликован список недружественных России стран. Он короткий — там всего две страны

Правительство опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России.
В списке указаны только два государства — США и Чехия.
Официально он называется «перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц»
Дипмиссия Чехии может нанять на работу в России 19 человек, США же ни с кем не имеет права заключать трудовой договор.
США должны привести состав персонала своего посольства и консульских учреждений в соответствие с новыми ограничениями до 1 августа.