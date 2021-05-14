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Опубликован список недружественных России стран. Он короткий — там всего две страны

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Рубрика Политика
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Правительство опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России.

В списке указаны только два государства — США и Чехия.

Официально он называется «перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц»

Дипмиссия Чехии может нанять на работу в России 19 человек, США же ни с кем не имеет права заключать трудовой договор.

США должны привести состав персонала своего посольства и консульских учреждений в соответствие с новыми ограничениями до 1 августа.

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