Предложили ввести имущественный вычет для взрослых детей за покупку жилья родителями-пенсионерами

Бывают такие ситуации, когда человек давно на пенсии, не работает, и покупает себе жилье. В этом случае у пенсионера нет права на имущественный вычет по НДФЛ.

Между тем у этого пожилого человека есть взрослые трудоспособные дети, которые платят НДФЛ. Почему бы им не дать право на вычет за родителей?

На сайте РОИ опубликована такая инициатива.

Предлагается предусмотреть в НК возможность получения трудоспособными детьми имущественного налогового вычета за родителей-пенсионеров.

Напомним, сейчас у пенсионеров есть возможность получить имущественный вычет за 4 года, предшествующие покупке квартиры.

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