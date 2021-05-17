Предложили ввести имущественный вычет для взрослых детей за покупку жилья родителями-пенсионерами

Бывают такие ситуации, когда человек давно на пенсии, не работает, и покупает себе жилье. В этом случае у пенсионера нет права на имущественный вычет по НДФЛ.
Между тем у этого пожилого человека есть взрослые трудоспособные дети, которые платят НДФЛ. Почему бы им не дать право на вычет за родителей?
На сайте РОИ опубликована такая инициатива.
Предлагается предусмотреть в НК возможность получения трудоспособными детьми имущественного налогового вычета за родителей-пенсионеров.
Напомним, сейчас у пенсионеров есть возможность получить имущественный вычет за 4 года, предшествующие покупке квартиры.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.