Депутаты предложили разрешить создавать личные фонды. Чтобы богатым было проще управлять личным имуществом

В Госдуму внесен законопроект, который позволит создавать в нашей стране личные фонды для управления имуществом, бизнесом, активами. Поправки предлагается внести в части первую и третью Гражданского кодекса, сообщается на сайте ГД.

С 1 сентября 2018 года в России появилась возможность учреждать наследственные фонды. Гражданин может отдать распоряжение о создании наследственного фонда для управления нажитым имуществом, бизнесом, активами после его смерти, указав это в завещании и поручив руководство фондом доверенным лицам. Он определяет, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль или выплаты из имущества фонда. Наследственный фонд создается нотариусом после смерти гражданина-учредителя в соответствии с его волей.

Самый известный пример наследственного фонда за рубежом — фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии.

Во многих странах существуют не только наследственные («посмертные») фонды, но и «прижизненные» личные фонды, создаваемые и действующие при жизни учредителя, и продолжающие существовать после его смерти.

Проект нового закона предлагает ввести понятие «личный фонд» и в нашей стране. Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная либо при жизни гражданина-учредителя им самим, либо после его смерти нотариусом — для целей управления имуществом фонда (переданным или унаследованным от гражданина-учредителя).

Кроме того, авторы проекта предлагают именовать существующие в настоящее время фонды, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели, общественно полезными. Таким образом, в законодательстве общественно полезные фонды и личные фонды будут существовать в качестве различных организационно-правовых форм некоммерческих унитарных организаций.