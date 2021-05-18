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Депутаты предложили разрешить создавать личные фонды. Чтобы богатым было проще управлять личным имуществом

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Рубрика ГК РФ
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В Госдуму внесен законопроект, который позволит создавать в нашей стране личные фонды для управления имуществом, бизнесом, активами. Поправки предлагается внести в части первую и третью Гражданского кодекса, сообщается на сайте ГД.

С 1 сентября 2018 года в России появилась возможность учреждать наследственные фонды. Гражданин может отдать распоряжение о создании наследственного фонда для управления нажитым имуществом, бизнесом, активами после его смерти, указав это в завещании и поручив руководство фондом доверенным лицам. Он определяет, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль или выплаты из имущества фонда. Наследственный фонд создается нотариусом после смерти гражданина-учредителя в соответствии с его волей.

Самый известный пример наследственного фонда за рубежом — фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии.

Во многих странах существуют не только наследственные («посмертные») фонды, но и «прижизненные» личные фонды, создаваемые и действующие при жизни учредителя, и продолжающие существовать после его смерти.

Проект нового закона предлагает ввести понятие «личный фонд» и в нашей стране. Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная либо при жизни гражданина-учредителя им самим, либо после его смерти нотариусом — для целей управления имуществом фонда (переданным или унаследованным от гражданина-учредителя).

Кроме того, авторы проекта предлагают именовать существующие в настоящее время фонды, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели, общественно полезными. Таким образом, в законодательстве общественно полезные фонды и личные фонды будут существовать в качестве различных организационно-правовых форм некоммерческих унитарных организаций.
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Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей. При этом оценка имущества должна быть проведена независимым оценщиком. Правило о стоимости имущества не распространяется на наследственные («посмертные») фонды. Имущество, переданное личному фонду его учредителем, принадлежит личному фонду на праве собственности.

Один из авторов проекта, депутат Павел Крашенинников считает, что возможность учреждать в России «прижизненные» личные фонды позволит повысить привлекательность российской юрисдикции для внутренних и внешних инвесторов, поскольку предлагается эффективный инструмент управления активами.

У заинтересованных граждан появится возможность, не обращаясь в другие юрисдикции, сохранить и приумножить то, что есть, материально обеспечить конкретных людей, к примеру родственников, или поддержать какие‑то проекты и организации.
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