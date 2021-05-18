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❗❗❗Пособие за раннюю постановку на учет беременных будут платить ежемесячно. Но не всем

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Неожиданная новость пришла из Госдумы — сегодня депутаты рассмотрели законопроект, который полностью изменяет правила выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Поправки были добавлены в законопроект про пониженные взносы для IT-компаний ко второму чтению.

Изменится по этому пособию всё, даже его название. Новое официальное название — ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель). Выплачивать это пособие будет не ФСС, а Пенсионный фонд. На эти выплаты ему будут приходить деньги из федерального бюджета.

Платится пособие будет не всем, а только тем женщинам, чей размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, где проживает семья (зарегистрирована по месту жительства).

Платиться пособие будет женщине:

  • за период начиная с месяца постановки ее на учет в медицинской организации, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов, прерывания беременности — в случае ее обращения за указанным пособием в течение тридцати дней со дня постановки на учет в медицинской организации;
  • за период начиная с месяца ее обращения за назначением указанного пособия, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов, прерывания беременности — в случае ее обращения за указанным пособием по истечении тридцати дней со дня постановки на учет в медицинской организации.

Размер пособия составит 50% от прожиточного минимума в регионе проживания. Оно будет пересчитываться с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением указанного пособия, если прожиточный минимум изменяется.

Новые правила должны вступить в силу с 1 июля 2021 года. Тем женщинам, которые получили право на пособие за постановку на учет в ранние сроки до этой даты, заплатят по старым правилам.

Напомним, что сейчас пособие выплачивается всем женщинам, независимо от дохода семьи. Правда оно совсем маленькое и единовременное — с 1 февраля 2021 выплата составляет 708,23 руб.

Судя по информации на сайте Госдумы, закон будет принят в третьем чтении завтра, 19 мая.
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