🔎 Контроль лизинга отдают ЦБ

Лизинговую деятельность будет контролировать ЦБ. На текущей деятельности лизингодателей смена регулятора не отразится. Но введут дополнительные требования для участников лизинга.
Как сообщает «Коммерсантъ», вопрос о смене регулятора обсудили на закрытом совещании. Контроль ЦБ лизинговой деятельности позволит решить проблемы возвратного лизинга.
Законопроект №586986-7, предусматривающий выбор единого куратора лизинговой деятельности, рассматривается более 2 лет.
«Законодательная реформа регулирования лизинговых отношений позволит снизить количество правонарушений вследствие противоправных действий отдельных контрагентов лизинговых сделок»,— цитирует издапние представителя Минфина.
Для лизингодателей будут предусмотрены:
- обязательный минимальный размер собственных средств;
- членство в профильной саморегулируемой организации.
Таким образом хотят исключить возможность появления мошенников в лизингодательной деятельности.