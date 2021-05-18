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🔎 Контроль лизинга отдают ЦБ

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Рубрика Отраслевой учет
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Лизинговую деятельность будет контролировать ЦБ. На текущей деятельности лизингодателей смена регулятора не отразится. Но введут дополнительные требования для участников лизинга.

Как сообщает «Коммерсантъ», вопрос о смене регулятора обсудили на закрытом совещании. Контроль ЦБ лизинговой деятельности позволит решить проблемы возвратного лизинга.

Законопроект №586986-7, предусматривающий выбор единого куратора лизинговой деятельности, рассматривается более 2 лет.

«Законодательная реформа регулирования лизинговых отношений позволит снизить количество правонарушений вследствие противоправных действий отдельных контрагентов лизинговых сделок»,— цитирует издапние представителя Минфина.

Для лизингодателей будут предусмотрены:

  • обязательный минимальный размер собственных средств;
  • членство в профильной саморегулируемой организации.

Таким образом хотят исключить возможность появления мошенников в лизингодательной деятельности.

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