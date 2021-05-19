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В ФСС грядет реорганизация

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Рубрика Отчетность в ФСС
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Власти намерены реорганизовать региональные отделения Фонда социального страхования в форме присоединения к нему.

Опубликован соответствующий проект.

Проектом постановления вносятся изменения, направленные на уточнения статуса региональных отделений ФСС путем преобразования их из юридических лиц в обособленные подразделения Фонда.

Как сообщается в пояснительной записке, это делается в целях оптимизации структуры ФСС, централизации установления и осуществления социальных выплат, осуществления на федеральном уровне персонифицированного учета, оптимизации процессов административно-хозяйственной деятельности, в том числе централизации бухучета, а также сокращения существующих издержек.

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