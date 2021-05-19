В ФСС грядет реорганизация

Власти намерены реорганизовать региональные отделения Фонда социального страхования в форме присоединения к нему.
Опубликован соответствующий проект.
Проектом постановления вносятся изменения, направленные на уточнения статуса региональных отделений ФСС путем преобразования их из юридических лиц в обособленные подразделения Фонда.
Как сообщается в пояснительной записке, это делается в целях оптимизации структуры ФСС, централизации установления и осуществления социальных выплат, осуществления на федеральном уровне персонифицированного учета, оптимизации процессов административно-хозяйственной деятельности, в том числе централизации бухучета, а также сокращения существующих издержек.