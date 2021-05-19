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До 1 июня физлица должны сдать отчёт о движении денежных средств по заграничным счетам. Если такие счета у них есть

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Рубрика Новости ФНС
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До 1 июня людям, являющимся резидентами РФ и имеющим счета (вклады) в зарубежном банке, надо сдать в налоговую отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов.

Отчет представляется на бумажном носителе или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При этом отчет, представляемый через личный кабинет налогоплательщика, должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.

По всем счетам (вкладам), открытым в банках и иных организациях финансового рынка за пределами территории РФ, представляется один отчет. Однако количество листов отчета зависит от количества таких счетов (вкладов).

С 1 января 2021 года при представлении отчетов по зарубежным счетам в банках и иных организациях финансового рынка для резидентов устанавливаются требования об указании не только информации о движении денежных средств, но и сведений об иных финансовых активах.

Физические лица представляют сведения о зачислении, списании и остатках финансовых активов, отличных от денежных средств, на счетах в иностранных организациях финансового рынка начиная с отчета за 2021 год (до 01.06.2022, а в случае закрытия счета — в течение месяца со дня его закрытия).

Пока в личном кабинете ФНС не отправить отчет о движения в иных организациях финансового рынка, пишет УФНС Курской области. Такая возможность появится в конце мая этого года.
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