Не соответствуют даты почтового отправления жалобы? Учитываем по более ранней

Если дата квитанции письма и дата на штемпеле отличаются, то датой отправления считается более ранняя дата.

Такое определение вынес ВС 11.05.2021 по делу № 304-ЭС20-21565. ИП подал в апелляционный суд жалобу на определение суда первой инстанции. Апелляционный суд отказал в рассмотрении жалобы из-за пропуска срока обжалования.

Последняя дата обжалования – 29.10.2019. В квитанции на отправку жалобы стояла дата 29.10.2019, а на штемпеле – следующий день – 30.10.2019. Апелляционный суд определил дату по штемпелю и отказал в рассмотрении жалобы.

ВС не согласился с доводами суда. Было отмечено, что по информации с сайта Почта России письмо с данным номером почтового идентификатора было принято 29.10.2019, то есть в последний день срока подачи жалобы.

Кроме этого, апелляционный суд не учел позицию Пленума ВАС в постановлении от 25.12.2013 № 99. Пленум ВАС отмечал, что если на штемпеле и в квитанции указаны разные даты, то датой подачи апелляционной (кассационной) жалобы следует считать более раннюю дату.