Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Не соответствуют даты почтового отправления жалобы? Учитываем по более ранней

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Право
Версия для печати

Если дата квитанции письма и дата на штемпеле отличаются, то датой отправления считается более ранняя дата.

Такое определение вынес ВС 11.05.2021 по делу № 304-ЭС20-21565. ИП подал в  апелляционный суд жалобу на определение суда первой инстанции. Апелляционный суд отказал в рассмотрении жалобы из-за пропуска срока обжалования.

Последняя дата обжалования – 29.10.2019. В квитанции на отправку жалобы стояла дата 29.10.2019, а на штемпеле – следующий день – 30.10.2019. Апелляционный суд определил дату по штемпелю и отказал в рассмотрении жалобы.

ВС не согласился с доводами суда. Было отмечено, что по информации с сайта Почта России письмо с данным номером почтового идентификатора было принято 29.10.2019, то есть в последний день срока подачи жалобы. 

Кроме этого, апелляционный суд не учел позицию Пленума ВАС в постановлении от 25.12.2013 № 99. Пленум ВАС отмечал, что если на штемпеле и в квитанции указаны разные даты, то датой подачи апелляционной (кассационной) жалобы следует считать более раннюю дату.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники
Идеального планирования не бывает, но мы попробуем
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама