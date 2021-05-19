Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📌 Зарегистрироваться по месту жительства и месту временного проживания можно через Госуслуги

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Упрощенный порядок регистрации начнет применяться с 1 июля 2022 года. Зарегистрироваться по месту жительства и месту временного проживания можно будет из дома.

Новость о введении дистанционной регистрации опубликована на сайте Правительства.

Заявление на регистрацию будет подаваться в электронном виде через учетную запись Госуслуг. Для проставления отметки в паспорте о постоянном месте жительства надо будет обратиться в регистрационный отдел. А получить свидетельство о временной регистрации можно будет по электронной почте или по Почте России.

Регистрация детей по месту временного проживания родителей будет производиться без согласия собственника жилья.

Собственнику жилья в течение 3 дней будет направляться уведомление о временной регистрации нового человека.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность
Расскажем, что она показывает, чем помогает в принятии решений и о каких проблемах предупреждает
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама