📌 Зарегистрироваться по месту жительства и месту временного проживания можно через Госуслуги

Упрощенный порядок регистрации начнет применяться с 1 июля 2022 года. Зарегистрироваться по месту жительства и месту временного проживания можно будет из дома.

Новость о введении дистанционной регистрации опубликована на сайте Правительства.

Заявление на регистрацию будет подаваться в электронном виде через учетную запись Госуслуг. Для проставления отметки в паспорте о постоянном месте жительства надо будет обратиться в регистрационный отдел. А получить свидетельство о временной регистрации можно будет по электронной почте или по Почте России.

Регистрация детей по месту временного проживания родителей будет производиться без согласия собственника жилья.

Собственнику жилья в течение 3 дней будет направляться уведомление о временной регистрации нового человека.