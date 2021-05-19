🚫 Выезд за границу из-за долгов закрыт для 7 млн людей

Запрет на выезд из России установлен 7 млн россиян из-за долгов. Большинство долгов — по кредитам.

Об этом сообщили «Известия». По данный ФССП на 1 апреля 2021 года около 95% невыездных россиян, то есть более 6,5 млн людей, имеют кредитную задолженность. Остальные — по ЖКХ, налогам, алиментам и штрафам ГИБДД.

«Всего на 1 апреля текущего года в России заведено 65,2 млн исполнительных производств, сообщили в ФССП. Приставы не приравнивают эту цифру к числу должников, подчеркивая, что на одного человека может быть заведено несколько производств», — отмечает издание.

В сентябре 2020 года невыездных россиян было порядка 4 млн.