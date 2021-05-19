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Перепись населения могут перенести на октябрь 2021 года. Из-за выборов

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Рубрика Общество. Люди. События
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Путин рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь 2021 года.

Предложение о переносе переписи населения выдвинул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании. Причина переноса – сроки проведения переписи населения совпадают с избирательной кампанией в Госдуму.

«Нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей», — сказал Турчак.

Цитата по «Известия».

Путин пообещал рассмотреть возможность переноса переписи населения.

Всероссийская перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Но из-за коронавируса она была перенесена на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года.

Избирательная компания кандидатов в Госдуму будет проводиться с июня по сентябрь 2021 года.

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