Хотят ввести единую шкалу кредитного рейтинга граждан

Все бюро кредитных историй (БКИ) будут использовать единообразные подходы к расчету индивидуальных кредитных рейтингов граждан.

Будет принята единая шкала таких рейтингов в диапазоне от 1 до 999: чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика.

Такой проект указания разработал Банк России.

В документе также определены требования к составу сведений, которые будут раскрываться при предоставлении индивидуального рейтинга. Чтобы упростить понимание информации о кредитном рейтинге, планируется ее наглядное отображение в графическом виде.

Новые правила заработают с 2022 года для квалифицированных БКИ, а для остальных БКИ — с 2024 года.

Индивидуальный рейтинг будет доступен гражданину вместе с кредитным отчётом (два раза в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату), но он может предоставляться и отдельно.