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😱 Хотят ввести материальную ответственность для тех, кто плохо следит за своим здоровьем

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Рубрика Общество. Люди. События
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Для граждан, систематически не следящих за своим здоровьем, стоит предусмотреть материальную ответственность. Такое мнение выразила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, выступая сегодня на «Московском онкологическом форуме».

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Ракова отметила, что сейчас необходимо работать над тем, чтобы определенные обязательства накладывались на человека, если он не хочет заниматься своим здоровьем. Это может быть необходимо для того, чтобы обезопасить добросовестных граждан, уточнила заммэра.

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