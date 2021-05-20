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Купившим детские путевки до введения кешбека возместят средсва

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Рубрика Общество. Люди. События
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Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто купил путевки в детские лагеря до введения кешбэка.

«Необходимо учесть все замечания главы государства, которые прозвучали вчера. Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо — представить предложения по увеличению финансирования», — заявил премьер на совещании с кабмином.

Цитата с сайта Правительства.

Как сообщили в АТОР, для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.

Источник М24.ру.

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