Купившим детские путевки до введения кешбека возместят средсва

Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто купил путевки в детские лагеря до введения кешбэка.
«Необходимо учесть все замечания главы государства, которые прозвучали вчера. Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо — представить предложения по увеличению финансирования», — заявил премьер на совещании с кабмином.
Цитата с сайта Правительства.
Как сообщили в АТОР, для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.
Источник М24.ру.