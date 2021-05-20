На что обратить внимание при заполнении заявления об изменении юрадреса

ФНС на своем сайте рассказала, как вносить изменения в ЕГРЮЛ при смене адреса юридического лица. В том числе и в случае, если таким адресом станет адрес места жительства участника или руководителя.

В регистрирующий орган подается заявление по форме № Р13014 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим лицом принято решение об изменении его места нахождения, к которому прилагается такое решение. В заявлении заполняется пункт 6 путем проставления значения «1» (принято решение об изменении места нахождения).

По истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим лицом принято решение об изменении его места нахождения, в регистрирующий орган подаются документы для государственной регистрации его нового адреса места нахождения.

Однако эти правила не распространяются на случаи, когда новым адресом компании становится адрес места жительства ее участника, владеющего не менее чем 50% голосов от общего количества голосов участников ООО, либо лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации. В таком случае просто представляется заявление по форме № Р13014 в пункте 6 которого также проставляется значение «1» (принято решение об изменении места нахождения).