🔗 Труд мигрантов предложили заменить трудом заключенных. Но пока не обсуждали

Песков отметил, что предложение ФСИН о трудоустройстве заключенных вместо мигрантов пока не обсуждалось.

Директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо труда мигрантов. Многие заключенные имеют право на принудительные работы вместо заключения под стражу. Таких людей можно направлять на крупные объекты, где не хватает рабочей силы и работают мигранты.

«Мы в свою очередь реально готовы организовать [исправительные центры], это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату» – сообщил Калашников.

Цитата по ТАСС.

Песков отметил, что данный вопрос пока не обсуждался.

«Здесь никакой позиции я не могу озвучить, это такая новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться», – отметил Песков.

Цитата по ТАСС.