Ситуация с COVID-19 стабилизировалась

Россия, и Москва в частности, переживает стадию стабилизации эпидпроцесса по коронавирусу, уменьшилась циркуляция вируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5 %», — цитирует его слова РИА Новости.