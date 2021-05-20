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Ситуация с COVID-19 стабилизировалась

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Рубрика Общество. Люди. События
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Россия, и Москва в частности, переживает стадию стабилизации эпидпроцесса по коронавирусу, уменьшилась циркуляция вируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5 %», — цитирует его слова РИА Новости.

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