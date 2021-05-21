Верховный суд признал недопустимым отказ в возбуждении дела о личной несостоятельности гражданам, долг которых образовался в результате взыскания в пользу государства дохода, полученного преступным путем.

Заявительница решила обратиться к процедуре личного банкротства по причине того, что должна солидарно с девятью другими лицами государству сумму в размере 338 025 412, 50 рублей. И свыше трех месяцев не могла погасить данную задолженность.

Суды в трех инстанциях ей отказали, считая, что в банкротство с долгами такого плана нельзя.

«Признавая заявление должника необоснованным и прекращая производство по делу о банкротстве, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались положениями статей 4, 213.3, 213.4, 213.14 Закона о банкротстве и исходили из того, что указанная задолженность представляет собой санкции за совершение сделки, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации), а потому она не может учитываться при определении признаков банкротства в силу пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве».

Задолженность заявительницы является санкцией за совершение сделки, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, а потому она не может учитываться при определении признаков банкротства, говорится в решении суде первой инстанции.

Кассация ей тоже отказала, но по другому основанию.

«Суд округа посчитал, что процедура банкротства не предназначена для необоснованного ухода от ответственности и прекращения долговых обязательств, иные кредиторы отсутствуют, а потому в данном конкретном случае проведение процедуры банкротства гражданина не позволит оказать Брижатой А.М. действенную и эффективную помощь в выходе из кризисной ситуации».

Однако ВС считает, что у должника есть право воспользоваться личным банкротством вне зависимости от того, откуда появился долг.

Для начала, суды не учли, что законодательством установлено два критерия для обращения в суд с личным банкротством.

«Положения пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве предоставляют должнику —физическому лицу право на обращение в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве при наличии следующих условий:

гражданин очевидно не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок;

гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества (пункт 3 статьи 213.6 Закона)».

«Данное право принадлежит гражданину даже при наличии одного кредитора, является безусловным и не может быть ограничено иными критериями. Процедура несостоятельности (наряду с исполнительным производством) является механизмом, в рамках которого происходит расчет должников со своими кредиторами при содействии государства, при этом государство возможность проведения данной процедуры гарантирует и обеспечивает как для должников, так и для кредиторов».

По сути, суд округа ввел дополнительный критерий для личного банкротства и тем самым ограничил право гражданина на судебную защиту (ст. 46 Конституции).

«Вместе с тем, Российская Федерация как правовое государство в лице судебной власти предоставляет гражданам право на судебную защиту, в частности, право на возбуждение дела о собственном банкротстве, независимо от природы и характера имеющейся задолженности, в том числе когда обращающееся в суд лицо осуждено за совершение преступления. Банкротство физических лиц предназначено не только для потребителей, чьи долги по итогам процедуры могут быть списаны, но и для всех иных граждан, испытывающих финансовые затруднения».

Тем более, ВС указал, что на момент обращения не стояло вопроса о списании или не списании задолженности заявительницы.

«При этом, вопрос о том, может ли должник быть освобожден от своего обязательства, в принципе не являлся и не мог являться предметом рассмотрения на стадии проверки обоснованности требования, названный вопрос подлежит рассмотрению только по итогам процедуры несостоятельности при завершении дела о банкротстве(статья 213.28 Закона о банкротстве)».

В итоге, судебные акты всех трех инстанций были отменены, поскольку суды ограничили человеку доступ к правосудию. Дело отправлено на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Дело №А79-4079/2019.