📴 Есть ли жизнь без смартфона, или что вы думаете про сотрудников с кнопочными телефонами

Как бы вы отреагировали на тот факт, что пришедший к вам устраиваться на работу новый сотрудник не пользуется смартфоном? У него кнопочный телефон.

Любопытный спор разгорелся на нашем форуме. Тема спора — сотрудник без гаджета.

Автор поста смоделировал такую ситуацию: на работу приходит устраиваться человек с кнопочным телефоном. В наше время такое встретишь не часто, поэтому интересна реакция работодателей на такого соискателя.

Участники обсуждения разделились на два лагеря. Одни яростно защищают право человека на жизнь без смартфона, другие считают человека с кнопочным телефоном неприспособленным к современным условиям жизни и не обладающим необходимыми для работы навыками.

Первых возмущает сам факт того, что работодатель в принципе обращает внимание на такие вещи. Ведь это личное дело сотрудника.

Вот что пишут:

А какое еще личное имущество сотрудника должно пройти соответствие с требованиям непосредственного руководителя (марка машины, порода домашнего животного, размер и место расположения квартиры) и т.д.?

Вторые упирают на то, что на дворе 21 век. Как работать без смартфона?

Пишут так:

Сейчас крайне важны коммуникативные качества. Мне не интересны мотивы, по которым у вас кнопочный — но мне, как руководителю, было бы важно, что бы я мог незамедлительно доводить до вас какие-то вводные в группах, отправить и получать почту, назначать встречи в аутлуке, отправлять какие-то документы и т. п.

К самому телефону проблем нет — проблемы к тому, что из-за вас тормозился бы рабочий процесс. А это уже совсем не хорошо.

Эмоциональное обсуждение протекает в теме форума «Сотрудник пользуется обычным кнопочным телефоном».

Мы решили провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.