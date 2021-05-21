Треть россиян не имеет накоплений на черный день

37 % россиян не имеют никаких накоплений, а 63 % граждан формируют себе финансовую подушку безопасности. Такие данные приводятся в исследовании Россельхозбанка.

Каждый четвертый гражданин предпочитает переводить на сбережения до 10 % дохода, а каждый пятый — от 10 % до 50 % своего дохода. А вот откладывать более 50 % дохода могут только 5 % респондентов.

Наименее рискованным способом инвестирования средств 61 % респондентов посчитал вложения в недвижимость. На втором месте —иностранная валюта — такой способ выбрали 15 % опрошенных. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги, за которые отдали голоса 13 % участников опроса.

Источник — РИА Новости