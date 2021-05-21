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WhatsApp платным не станет

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Рубрика Интернет и IT
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WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным. Сообщения об этом — от мошенников.

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям, преимущественно пенсионерам, «письма счастья», в которых говорится, что для них мессенджер станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию 10 контактам. Причем стоимость одного смс — 0,01 евро.

«Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp», — сказал представитель WhatsApp.

По материалам «РИА Новости».

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