WhatsApp платным не станет

WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным. Сообщения об этом — от мошенников.

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям, преимущественно пенсионерам, «письма счастья», в которых говорится, что для них мессенджер станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию 10 контактам. Причем стоимость одного смс — 0,01 евро.

«Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp», — сказал представитель WhatsApp.

По материалам «РИА Новости».