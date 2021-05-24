Из-за ошибок в платежках бухгалтера пригласили на комиссию в ИФНС

Участница нашего форума получила приглашение. Нет, не на свадьбу и не на юбилей, а на комиссию по вопросу правильности заполнения платежек.

Приглашение пришло из ИФНС. В нем сообщается, что компания постоянно делает ошибки при заполнении платежных поручений. Не в силах больше терпеть такое безобразие, налоговики решили вызвать бухгалтера «на ковер».

Между тем бухгалтер в недоумении. По ее словам, платежки оформлены корректно – КБК, ОКТМО правильные, в лицевом счете все платежи на месте. Из налоговой никогда не поступало никаких претензий по поводу невыясненных платежей.

Участники обсуждения заподозрили, что нет дыма без огня и посоветовали все-таки позвонить в налоговую и выяснить причины.

Ведь бухгалтер мог регулярно совершать какую-то ошибку в платежках, которую налоговики правили самостоятельно и вот наконец-то их терпение иссякло.

В итоге бухгалтеру удалось дозвониться до налоговой, где ей пояснили суть претензий.

Оказывается, составляя платежки на налоги от обособленного подразделения, бухгалтер указывала там КПП «головы». Налоговики каждый раз вручную исправляли эту ошибку, поэтому на лицевом счете никаких перекосов не было.

Будьте внимательны при заполнении платежных поручений на уплату налогов!

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Письмо из налоговой на комиссию».