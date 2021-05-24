ФНС выпустит учебник по налогам

ФНС подготавливаеткнигу для старшеклассников о налогах и сборах. Ее будут изучать те, кто выберет экономическое направление. Цель — сделать налоговую систему понятнее для поколения будущих налогоплательщиков. А можно для начала сделать ее понятнее для предпринимателей, а?

Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на марафоне «Новое знание».

«Первое — мы сейчас готовим книгу, просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже», — отметил Егоров.

Цитата по ТАСС.

На сайте ФНС отмечено, что книга будет предназначена для школьников 10-11 классов, которые определились с направлением обучения.

ФНС ежегодно проводит занятия со школьниками. Это могут быть экскурсии в ФНС, уроки грамотности, семинары по налогам или викторины на тему налогового законодательства.

Наша цель — сделать так, чтобы люди и компании налоги платили сами. Идеальная услуга та, которой вообще не видно — ее обеспечивает идеальная модель налогообложения", — сказал Егоров на марафоне.