Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС выпустит учебник по налогам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

ФНС подготавливаеткнигу для старшеклассников о налогах и сборах. Ее будут изучать те, кто выберет экономическое направление. Цель — сделать налоговую систему понятнее для поколения будущих налогоплательщиков. А можно для начала сделать ее понятнее для предпринимателей, а?

Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на марафоне «Новое знание».

«Первое — мы сейчас готовим книгу, просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже», — отметил Егоров.

Цитата по ТАСС.

На сайте ФНС отмечено, что книга будет предназначена для школьников 10-11 классов, которые определились с направлением обучения.

ФНС ежегодно проводит занятия со школьниками. Это могут быть экскурсии в ФНС, уроки грамотности, семинары по налогам или викторины на тему налогового законодательства.

Наша цель — сделать так, чтобы люди и компании налоги платили сами. Идеальная услуга та, которой вообще не видно — ее обеспечивает идеальная модель налогообложения", — сказал Егоров на марафоне.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама