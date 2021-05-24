Предложили ввести целевые выплаты нуждающимся гражданам на покупку продуктов

В Торгово-промышленной палате (ТПП) предложили разработать программу адресной помощи нуждающимся гражданам, которая будет предусматривать целевые выплаты на покупку продуктов.

Такое предложение содержится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Этот документ глава ТПП Сергей Катырин направил на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, передает ИА ТАСС.

«Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам», — говорится в резолюции.

В числе таких мер называется механизм прямой поддержки безработных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или семей с детьми с низкими доходами. В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного властями перечня.