Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов более 3,5 млрд рублей

В 2020 году количество телефонного мошенничества возросло на 40%. Только в «Сбер» поступило 3,7 млн жалоб на попытки мошенничества.

Всего, в 2020 году у россиян украли около 10 млрд рублей с банковских счетов.

Такие данные огласили «Известия» со ссылкой на «Сбер» и ФинЦЕРТ.

Самые распространенные схемы телефонного мошенничества:

перевод денег на «безопасный» счет

звонок от специалиста службы безопасности, МВД, прокуратуры или Следственного комитета;

инвестирование;

удаленное управление телефоном жертвы;

отключение от системы SWIFT.

«По данным «Сбера», операторы одного call-центра делают 3–7 тыс. вызовов в сутки. При этом в половине случаев они не дозваниваются, а срабатывает только 1% звонков».

Цитата по «Известиям».

Причем в последнее время мошенники все чаще стали использовать программы подмены номеров. Звонки поступают с номеров 8800.