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В Калининградской области с 2022 года введут курортный сбор

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Рубрика Курортный сбор
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Отдыхающие в Калининградской области будут уплачивать курортный сбор с января 2022 года. Власти региона разрабатывают региональный закон.

Предполагается, что максимальный размер курортного сбора в Калининградской области будет составлять не более 100 рублей в сутки. Его будут взымать начиная со 2 суток пребывания.

«Сейчас мы прорабатываем моменты, связанные с размером этого сбора, потому что по федеральному закону максимальная сумма может быть 100 рублей за сутки. Мы смотрим, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или все-таки дифференцировать, разделить высокий и низкий сезоны», — отметил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Цитата по «Интерфакс».

Также планируется предусмотреть возможность отслеживания туристов, снимающих частные квартиры или дома.

Эксперимент по курортному сбору применяется с 1 мая 2018 года.

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