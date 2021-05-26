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🎁 Что российские предприниматели хотели бы получить в свой профессиональный праздник?

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Рубрика Свой бизнес
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Сегодня, 26 мая, День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента 21 октября 2007 года.

Редакции «Клерка» пришла мысль — вдруг хотя бы в этот день власти прислушаются к чаяниям предпринимателей? Мы решили собрать ваши мнения, чего бы вам хотелось улучшить для предпринимателей?

Приглашаем принять участие в нашем опросе.

Понятно, что никто ничего не улучшит даже в этот день. Но помечтать-то не вредно.

А вот подарок от «Клерка» — бесплатный вебинар «Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать». Он пройдет 4 июня, начало в 11:00 по Мск.

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