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Работодатели могут не тестировать работников на ковид, если не менее 60% коллектива привиты

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 25 мая работодатели Московской области могут не тестировать сотрудников на ковид, если 60% и более персонала прошли вакцинацию.

Такое изменение введено постановлением губернатора Московской области от 25 мая 2021 года № 138-ПГ.

Обязанность проведения тестирования на ковид была введена с 01.06.2020.

Тестировать работников должны были организации и ИП, у которых работает более 100 человек. Каждые 15 дней они должны были направлять не менее 10% работников на тестирование на ковид.

С 25 мая такое обязательство отменено в отношении тех работодателей, у которых 60% и более сотрудников прошли вакцинацию.

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