ПФР через работодателей заполняет ИЛС работников сведениями о службе в армии

В страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются периоды прохождения военной службы. За год службы в армии ПФР начисляет 1,8 пенсионных балла.

При подсчете страхового стажа этот период подтверждаются в том числе на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

В настоящее время территориальными органами ПФР проводится работа по уточнению (дополнению) индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц (ИЛС) сведениями в части периодов прохождения военной службы.

Для осуществления данной работы организовано взаимодействие с работодателями, военкоматами, администрациями муниципальных образований и лично застрахованными лицами.

Об этом сообщает ОПФР по Астраханской области.

Региональные пенсионщики рекомендуют ознакомиться с выпиской из своего ИЛС в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале госуслуг.

В случае отсутствия на ИЛС периодов прохождения военной службы, либо несоответствия данных, необходимо обратиться к работодателю или в ПФР для корректировки индивидуального лицевого счета, сообщает ОПФР.