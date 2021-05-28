«Сбер» запретил пополнение карт «Мир» через сторонние банкоматы. Другие банки не устанавливают такого запрета в отношении выпущенных ими карт «Мир».
Запрет «Сбера» на пополнение карт «Мир» в сторонних банкоматах не устраивает платежную систему.
По сведениям «Коммерсантъ» платежная система планирует решить данный вопрос с ЦБ.
На карты «Мир» приходят все пособия и другие соцвыплаты. Сбербанк выпустил около 80% всех карт платежной системы «Мир».
Пополнение карты «Мир» через сторонние банки для людей – бесплатно.
Комиссию за пополнение карты через сторонние банкоматы платит банк, выпустивший данную карту.