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«Сбер» запретил пополнение карт «Мир» через сторонние банкоматы

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Рубрика Общество. Люди. События
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«Сбер» запретил пополнение карт «Мир» через сторонние банкоматы. Другие банки не устанавливают такого запрета в отношении выпущенных ими карт «Мир».

Запрет «Сбера» на пополнение карт «Мир» в сторонних банкоматах не устраивает платежную систему.

По сведениям «Коммерсантъ» платежная система планирует решить данный вопрос с ЦБ.

На карты «Мир» приходят все пособия и другие соцвыплаты. Сбербанк выпустил около 80% всех карт платежной системы «Мир».

Пополнение карты «Мир» через сторонние банки для людей – бесплатно.

Комиссию за пополнение карты через сторонние банкоматы платит банк, выпустивший данную карту.

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