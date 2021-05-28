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Предрейсовый и предсменный контроль авто изменится с 1 сентября

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 1 сентября 2021 года предрейсовый и предсменный контроль технического состояния автомобиля проводится по новым правилам.

27 мая Минтранс утвердил приказ от 15.01.2021 № 9.

Новый порядок предрейсового и предсменного контроля предусматривает следующее:

  • контроль проводится до въезда или выезда со стоянки;
  • контроль проводится во время подготовки авто к рейсу или нескольким рейсам по одному путевому листу;
  • при сменной работе водителей на одном автомобиле контроль проводится до начала рейса или смены водителя, который первым выезжает со стоянки;
  • перечень обязательных процедур контроля авто (пункт 7 приказа);
  • обязанность по ведению журнала результатов контроля.

Новые правила будут применяться с 01.09.2021 по 01.09.2027.

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