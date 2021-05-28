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❗ Стало известно, когда подавать заявления на 10 000 для школьников от Путина

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Рубрика Детские пособия
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Заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля.

Минтруд готовит постановление на этот счет.

В августе начнутся выплаты.

Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября.

Напомним, ранее глава кабмина Михаил Мишустин дал поручение до 17 августа подготовить доклад о предоставлении единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

Об этой выплате объявил Президент в послании парламенту 21 апреля.

Источник — ИА ТАСС.

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