В России могут создать реестр самогонных аппаратов. Потому что люди торгуют вредным самогоном

Росалкогольрегулирование намерено разработать меры, направленные на противодействие коммерческому обороту самогона в России.

«В российском законодательстве разрешено производство самогона для личных нужд, но запрещена его продажа. Но на практике эта продажа практикуется повсеместно, особенно в сельской местности. Качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ многократно превышают норму», — прокомментировал общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев.

Стоимость самогонных аппаратов сравнительно невысока (около 5000 рублей), что делает их весьма доступными для покупки физлицами.

«Во многих странах продажа самогонных аппаратов физлицам либо запрещена вовсе (например, в Скандинавии), либо ограничена и находится под контролем государства, — поясняет глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин. — Так, например, в Германии использование самогонных аппаратов маленьких емкостей запрещено, а владельцы самогонных аппаратов больших объемов обязаны регистрироваться в налоговых органах и получать соответствующую лицензию. В Сербии производство крепких спиртосодержащих напитков в домашних условиях разрешено без ограничений по объему, но при условии соблюдения санитарных норм и уплаты налогов».

Росалкогольрегулирование (РАР) рассматриваются, в частности, такие меры, как:

установление пошлины на ввоз самогонных аппаратов, произведенных не на территории РФ;

продажа самогонных аппаратов только в специализированных магазинах, получивших разрешение РАР;

самогонный аппарат вправе купить только совершеннолетнее физлицо при предъявлении подтверждающего возраст документа;

сертификация аппаратов на предмет пожарной безопасности и способности отделения вредных примесей, таких, как метанол;

государственная регистрация каждого аппарата путем внесения в специальный реестр (с контролем его местонахождения).

«Производство самогона для личных нужд никто запрещать не собирается, — объясняет Игорь Косарев. — Однако его незаконный коммерческий оборот надо ставить под контроль. Одновременно с этим нужно идти по пути смягчения условий продажи легального алкоголя, создавая в тех самых поселках и деревнях нормальную альтернативу для потребителя».

Добавим, что материалы исследования «Подакцизные товары: состояние рынка и меры по противодействию незаконному обороту продукции» войдут в состав очередного ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту России.