Переработки при ненормированном рабочем дне хотят ограничить 120 часами в год

Количество времени переработки при ненормированном дне хотят ограничить 120 часами в год. Такой законопроект внесен в Госдуму от ЛДПР.

Предложение об установлении было опубликовано на Telegram-канале замглавы ЛДПР Ярослава Нилова.

«Поступает очень много обращений граждан с жалобами на злоупотребления работодателей, связанные с использованием ненормированного рабочего дня. Это [законопроект], во-первых, позволит бережнее относиться к здоровью работников и, во-вторых, обеспечит справедливую компенсацию за переработку — учёт времени такой переработки, установление предельного количества её часов (не более 120 часов в год), а также продолжительность дополнительного отпуска в зависимости от фактически отработанного времени за пределами рабочего дня», — отметил Нилов.

При ненормированном рабочем дне работодатель может иногда оставлять сотрудника на работе сверх рабочего дня. Но законодательно время периодической работы сверх нормы не установлено.