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NEWSru.com сообщил о своем закрытии

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Рубрика Общество. Люди. События
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31 мая сайт NEWSru.com сообщил о своем закрытии. Решение о закрытии принято по экономическим и политическим причинам.

«Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», — сообщает редакция сайта.

Цитата по NEWSru.com

Редакция сайта благодарит своих читателей и отмечает, что работать в сложившейся ситуации они больше не могут. Но вся опубликованная информация переводится в открытый архив.

Первоначально NEWSru.com был сайтом телекомпании НТВ. В 2017 году была закрыта украинская версия издания.

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