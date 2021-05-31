❗️ 31 мая – последний день отчета по зарубежным счетам физлиц

Отчет о движении по зарубежным счетам физлица должны сдать до 1 июня. А значит, что последний день сдачи отчета за 2020 год – 31 мая 2021 года.

Об этом напомнила ФНС по Москве.

Скачать форму отчета и образец заполнения можно здесь.

За несвоевременную сдачу человека могут привлечь к ответственности по ст. 15.25 КоАП в виде:

предупреждения или штрафа от 300 до 500 рублей – несдача в течение 10 дней;

штрафа от 1 000 до 1 500 рублей – несдача в течение 11-30 дней;

штрафа в размере от 2 500 до 3 000 рублей – несдача более 30 дней.