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❗️ 31 мая – последний день отчета по зарубежным счетам физлиц

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Рубрика Отчетность
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Отчет о движении по зарубежным счетам физлица должны сдать до 1 июня. А значит, что последний день сдачи отчета за 2020 год – 31 мая 2021 года.

Об этом напомнила ФНС по Москве.

Скачать форму отчета и образец заполнения можно здесь.

За несвоевременную сдачу человека могут привлечь к ответственности по ст. 15.25 КоАП в виде:

  • предупреждения или штрафа от 300 до 500 рублей – несдача в течение 10 дней;
  • штрафа от 1 000 до 1 500 рублей – несдача в течение 11-30 дней;
  • штрафа в размере от  2 500 до 3 000 рублей – несдача более 30 дней.
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