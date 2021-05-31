Гражданам при обращении в МФЦ будут предлагать создать электронный дубликат документа

Минцифры планирует запустить механизм получения гражданами и органами власти электронных дубликатов документов. Дубликаты будут создавать только с согласия граждан.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры России Алексей Горобцова.

«Гражданину больше не потребуется лично представлять оригинал документа в органы власти и МФЦ при последующем обращении за государственными услугами. Органы власти и МФЦ обязаны будут запросить недостающие, ранее созданные в МФЦ электронные дубликаты, самостоятельно», — сообщил он.

Предполагается, что при обращении в МФЦ за любой государственной услугой гражданину будет предложено создать электронные дубликаты подаваемых им документов, которые в дальнейшем будут отображаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Например, электронные дубликаты паспортов и загранпаспортов, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и квалификации и т.д.

В ведомстве отметили, что электронные дубликаты будут создавать сотрудники МФЦ только с согласия гражданина. Электронные дубликаты будут заверяться электронной цифровой подписью сотрудника МФЦ.

Указанный механизм планируется использовать как при личном посещении заявителями органов власти и МФЦ, так и при обращении граждан за государственными услугами через портал госуслуг.