Переводить по СБП в день можно будет больше. Банкам отрежут возможность хитрить с лимитами

Банкам установили минимальный лимит для максимальных переводов по СБП (извините за каламбур). Теперь он составляет не менее 150 тысяч рублей в сутки. Банкам дали время до 10 июня.

Об этом сказано на сайте регулятора со ссылкой на зарегистрированные в Минюсте изменения в Положение ЦБ № 732-П

«Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов» - говорится в сообщении регулятора.

Как указывает ЦБ, в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно.

Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного НСПК. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Изменения в Положение ЦБ №732-П можно скачать во вложении.