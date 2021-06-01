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Региональные бюджеты планируют сделать финансово устойчивыми

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Рубрика Общество. Люди. События
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Регионам планируют передать доходы от акцизов на табак. А расходы на ОМС за несовершеннолетних и пенсионеров закрепить за федеральным бюджетом. Однако сделать это одновременно почти невозможно.

Власти рассматривают возможности реформы по финансовой устойчивости регионов от федерального бюджета. Предложение должно быть представлено Путину до 1 июня.

Об этом сообщили «Известия».

Первое предложение — отдать в региональные бюджеты полностью или частично доходы от акцизов на табак:

«В частности, доходы от реализации табака будут собираться по месту его продажи, а не производства. В прошлом году в казну поступило 573 млрд рублей акцизов на табачную продукцию. С 2021 года ставка повысилась примерно на 20%», — одно из возможных предложений.

Цитата по «Известиям».

Второе предложение — закрепление за федеральным бюджетом расходов на ОМС за несовершеннолетних и пенсионеров.

«Передача акцизов — уже в целом согласованная позиция. Тем не менее Минфин крайне негативно на нее реагирует и скорее склонен взять на себя бремя по обеспечению взносов в ФОМС, чем отдать субъектам доходы от табака.

Принять оба предложения фактически невозможно.
Выпадение средств из федерального бюджета в этом случае составит около 1 трлн рублей, тогда как, с одной стороны, возможностей для радикального повышения налогов уже не осталось», — отметили чиновники.

Цитата по «Известиям».

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