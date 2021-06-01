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А как вы реагируете на требования налоговиков?

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На требования налоговиков все реагируют по-разному. Кто-то, видя сообщение о поступлении требования, бежит капать себе успокоительное. А кому-то уже дело привычное, лишь вздыхает, что опять придется кучу документов сканировать. А как реагируете на них вы? Приглашаем принять участие в опросе.

В «Красном уголке бухгалтера» разместили пост с картинкой, который начал обсуждаться:

гг

Хотелось бы узнать ваше мнение.

Данная картинка многих оставила неравнодушными.

Кто-то отметил, что нервничает:

  • «Не знаю, я и в сотый, как на первой картинке».
  • «Все равно нервирует, даже с годами. Первая мысль всегда: «Да что ж им ещё надо? Задолбали!»».

А кто-то всегда спокойно реагировал на требования ИФНС:

«А я запостила, а потом подумала, что я и в первый раз была такой, как на второй картинке С годами выдержка даже хуже стала. В юности я вообще была как боец спецназа по характеру».

Другим же уже перестали их присылать:

«Я их коллекционирую. Мне уже не шлют, приходится на чужие отвечать».

А кто-то отметил, что так спокойно реагирует даже на штрафы от приставов:

 «Я сейчас так же как внизу... отреагировала на информацию о штрафах от приставов».

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