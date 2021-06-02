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Безработных, матерей с детьми и работников старше 50 лет переобучат бесплатно

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Рубрика Общество. Люди. События
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До 2024 года безработные, матери с детьми и работники старше 50 лет смогут пройти переобучение бесплатно.

Желающему надо подать соответствующее заявление через ИАС «Работа в России». Срок рассмотрения заявки — 15 дней.

Пройти переобучение могут:

  • безработные, стоящие на учете в бирже труда
  • люди 50 лет и старше;
  • предпенсионеры;
  • декретницы;
  • безработные женщины с детьми дошкольного возраста.

В заявке на переобучение надо выбрать один из трех ВУЗов:

  • WORLDSKILLS Россия;
  • НИ ТГУ;
  • РАНХиГС.

Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 800, которое утвердило программу переобучения, вступает в силу с 05.06.2021.

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