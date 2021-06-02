Безработных, матерей с детьми и работников старше 50 лет переобучат бесплатно

До 2024 года безработные, матери с детьми и работники старше 50 лет смогут пройти переобучение бесплатно.
Желающему надо подать соответствующее заявление через ИАС «Работа в России». Срок рассмотрения заявки — 15 дней.
Пройти переобучение могут:
- безработные, стоящие на учете в бирже труда
- люди 50 лет и старше;
- предпенсионеры;
- декретницы;
- безработные женщины с детьми дошкольного возраста.
В заявке на переобучение надо выбрать один из трех ВУЗов:
- WORLDSKILLS Россия;
- НИ ТГУ;
- РАНХиГС.
Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 800, которое утвердило программу переобучения, вступает в силу с 05.06.2021.