В Москве появилась платформа «Открытый контроль». Ее цель — информирование бизнеса о том, какие контрольно-надзорные органы могут их проверить. Редакция «Клерка» попробовала ее протестировать.

Как пишут на сайте mos.ru, система пока работает в пилотном режиме. В базе уже есть сведения о 18 контрольно-надзорных городских ведомствах.

«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества — представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей», — отметила Наталья Сергунина.

По мнению главы столичного ГКУ, система позволит бизнесу подготовиться к проверкам.

«„Открытый контроль“ — это в первую очередь система для предпринимателей и их прямого взаимодействия с контрольными органами. Мы будем развивать платформу совместно с предпринимательским сообществом, учитывая их запросы. Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными», — рассказал Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Ради интереса редакция «Клерка» зашла на сайт. Среди доступных сервисов есть «Симулятор нагрузки» и «обязательные требования». Заинтересовал «Симулятор нагрузки».

Переходим на страницу, где предлагают указать свой вид деятельности. Вводим, ради интереса, код по ОКВЭД 96.09, там, где «услуги астрологов и медиумов» в том числе. Ну какие требования могут быть к астрологу? А они есть.

299 требований! 10 органов могут прийти с проверкой! К астрологу.

Смотрим самое первое требование в списке.

Вот если не всматриваться, сразу видно про некие тумбы, их размеры, и самое главное — штрафы при несоблюдении до 1 миллиона. Только приглядевшись, видно мелкий шрифт вверху — о размерах рекламных конструкций.

Понятно, что тут собраны вообще все возможные проверки, и что удобно — собрано именно региональное законодательство для предпринимателей. Но собрано так, что сам предприниматель может и не разобраться. Он просто испугается огромного количества требований, проверок и возможных штрафов.

«Многие предприниматели на встречах отмечают, что не знают весь набор требований, которые предъявляют контрольные и надзорные органы. Одна из главных задач платформы — доступно и подробно отобразить все требования, предъявляемые к бизнесу, чтобы обеспечить их своевременное выполнение», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отображены подробно, но вот над доступностью еще, пожалуй, стоит поработать.