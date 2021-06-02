📈 Малому бизнесу хотят помочь на самом старте. Чтобы он не брал грабительские потребкредиты

Власти намерены разработать меры поддержки для микро- и малого бизнеса, который сейчас не имеет доступа к финансированию при запуске бизнеса и вынужден на старте фондироваться в том числе с помощью дорогостоящих потребительских кредитов.

«Проблема в чем состоит: вот молодой человек решился открыть свое дело, кредит он получить не может, поскольку у него нет кредитной истории, нет не то что залогов, а вообще ничего нет, кроме фамилии и желания, а деньги он должен где-то взять. Вот он начинает эти деньги искать. Где он их ищет? У знакомых или берет потребительский кредит по грабительской, не побоюсь этого слова, ставке, который потом надо возвращать. Поэтому, первое — надо ему помочь стартануть», — прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он пояснил, что в пакет мер поддержки войдут, в том числе, налоговые меры и специальные финансовые инструменты.

Кроме того, по его словам, необходимо решить проблему избыточной отчетности для микро- и малого бизнеса, передает «Интерфакс».