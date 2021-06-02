Государство оплатит малому бизнесу 50 % стоимости отечественных облачных сервисов

Минцифры уже в этом месяце планирует запустить новую программу, которая подразумевает предоставление малому и среднему бизнесу 50-процентной скидки на лицензии российских облачных сервисов.

Об этом на ПМЭФ сообщил замглавы министерства Максим Паршин.

Речь идет о наиболее востребованных отечественных решениях — логистика, CRM-системы, ERP-системы именно для малого бизнеса

На эти цели будет выделено около 1 млрд. рублей, передает ИА ТАСС.

Всего в этом году министерство должно предоставить в ходе этой программы 63 тысячи лицензий