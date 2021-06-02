По просьбе бизнеса продлили сроки сдачи некоторых статотчетов

С 1 июня компании и ИП смогут сдавать отчетность по пяти статистическим формам на 5-6 рабочих дней позже.

Вышел приказ Росстата № 276 от 24.05.2021.

Это именно те формы, жесткие сроки заполнения которых (4-5 рабочий день) вызывали сложности у бизнеса.

Речь идет о следующих отчетах:

Теперь у предприятий и организаций появляется возможность предоставлять корректные данные без дальнейшего их уточнения, сообщает ведомство.

При этом Росстат временно, до конца текущего года, сохраняет для респондентов возможность уточнения данных в отчете следующего месяца.

Решение о продлении сроков сдачи отчетности принято по просьбе бизнеса.