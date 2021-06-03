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🚗 Предлагают оплачивать северным пенсионерам проезд к месту отдыха на личном авто

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Рубрика Пенсии
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Пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера, имеют право на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха один раз в два года.

Однако если отправиться на отдых на личном авто, никакой компенсации не будет.

В Думу внесен законопроект № 1185101-7, который призван устранить эту несправедливость.

Предлагается расширить условия предоставления компенсации и предусмотреть возможность ее получения в случае проезда к месту отдыха на любом виде транспорта, включая и личный.

Кроме того, данное изменение, по мнению авторов, позволит в какой-то мере сэкономить федеральные бюджетные средства, так как нередко пенсионеры выезжают в отпуск семейной парой, и компенсация оплаты стоимости проезда на личном транспорте будет производиться в данном случае только одному лицу.

Авторы проекта — группа депутатов от ЛДПР.

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