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Для бизнеса предлагают ипотеку по ставке 2-3%

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Рубрика Ипотека
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Для бизнеса предлагают ввести программу льготной ипотеки по ставке 2-3% для покупки производственных зданий.

Об этом рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин на полях ПМЭФ.

«Мы считаем, должна быть запущена ипотека по ставке 2-3% на покупку производственных зданий. Это тоже государственная задача», — заявил Калинин.

Он также добавил, что для малого бизнеса большие площади не нужны, а для крупного может денег не хватить в бюджете на субсидирование ставки.

«Я думаю, крупный бизнес тоже будет аплодировать, если это будет сделано. Другое дело — на субсидирование ставки достаточно ли денег в бюджете. На малый бизнес больших площадей не нужно», — сказал он.

Ставка, конечно, хорошая. Вот только людям в прошлом году в рамках программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках ставка в два с лишним раза выше предлагалась.

По материалам «РИА Новости».

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