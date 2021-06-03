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📈 Более половины россиян согласны на высокие налоги, если государство будет поддерживать бедных

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Рубрика Общество. Люди. События
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54% опрошенных россиян согласны платить более высокие налоги, если при этом государство будет поддерживать бедных.

К таким результатам пришел ВЦИОМ в результате опроса, пишет «РБК».

Также уточняется, что большая поддержка бедных означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Чаще всего такой вариант выбирали люди старшей возрастной группы (60 лет и старше).

Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом.

Кроме того, 45% россиян предпочитают платить больше налогов, если это обеспечит им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. Однако 33% хотели бы платить меньше налогов, отдавая себе отчет в том, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.

Подавляющее большинство россиян (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.

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