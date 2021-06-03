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👉 Малому бизнесу придумали новую платформу. Там соберут бизнес-сервисы

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Рубрика Малый бизнес
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Для МСП создадут цифровую платформу с бизнес-сервисами. Всем участникам платформы обещают проактивную систему поддержки.

Вопрос о цифровизации малого и среднего бизнеса подняли на ПМЭФ. Корпорация МСП предложила создать единую цифровую систему.

«В планах — создание цифровой платформы МСП, работающей в режиме «одного окна» (консолидации всех необходимых бизнесу сервисов). Подбор таких мер поддержки будет проактивным — на основе скоринга компаний: например, регионы смогут по ИНН отслеживать экономически активные компании и адресно им помогать», — отметили в Корпорации МСП.

Цитата по «Коммерсантъ».

ФНС не согласилась с предложением Корпорации МСП.

«Скорее всего, мы не сможем сделать один сервис, который идеально подходит всем, одну точку доступа, которая идеально подходит всем. В Личном кабинете от компании работают разные люди, и им нужны разные профили. Поэтому мне кажется важным, чтобы итоговых сервисов было много и разных, и чтобы их создавал бизнес», — уточнил руководитель ФНС Даниил Егоров.

По словам замглавы банка «Открытие» Надии Черкасовой, компании МСП признают цифровизацию неизбежной, но более 90% компаний не готовы инвестировать в нее.

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